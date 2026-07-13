Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "yaralama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, cezasının infazı için ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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