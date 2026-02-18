100 Bin TL'lik Hırsızlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

100 Bin TL'lik Hırsızlık

100 Bin TL\'lik Hırsızlık
18.02.2026 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da aracının camını kırarak 100 bin TL çalan hırsızlar, Murat Akbulut'u mağdur etti.

Hatay'da yaşayan Murat Akbulut'un park halindeki aracının camını kaldırım taşıyla kıran hırsızlar, araç içerisindeki yaklaşık 100 bin TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştılar. Personelin maaşlarının ve eşya almak için biriktirdiği parasının çalındığını ifade eden depremzede Akbulut, hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.

Olay, Antakya ilçesi Karaali Bölüğü Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan Murat Akbulut, akşam saatlerinde eve geldiği esnada parasının bir kısmını otomobilinin torpido kısmına ve vites kolunun bulunduğu alana bıraktı. Sabah işe gitmek için park halindeki arabasına doğru giden Akbulut, arabasının camının kaldırım taşıyla kırıldığını ve yaklaşık 100 bin TL nakit parasının çalındığını gördü. Akbulut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak konuyla ilgili çalışma başlattı. Personelin maaşlarının ve yeni evine eşya almak için biriktirdiği parasının çalındığını ifade eden Akbulut, emeklerini çalan hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Büyük bir parke taşıyla camı kırdılar, arabada yaklaşık 100 bin TL'ye yakın nakit param çalındı"

Park halindeki aracının camını parke taşıyla kırıp içindeki 100 bin TL parayı çalan hırsızların bulunmasını isteyen Murat Akbulut, "Dün akşam 21.55'te iş yerini kapattım, eve zamanında gittim. Cebimde biraz para vardı ve bir kısmını torpido gözüne koydum. Diğer cebimdeki paranın birazını da vites kolunun olduğu ara boşluğuna koydum. Sabah 07.20'de işe kalktım. Arabaya doğru gittiğim esnada yanım da park eden araç sahibinin arabamın camını patlattığını söyledi. Arabama baktığımda camını patlamışlardı ve torpidodaki bütün paralarımı almışlardı. 112'yi arayarak polise haber verdim. Olay yeri inceleme geldi ve görüntüleri aldılar. Büyük ihtimalle hırsızlar vites kolunun arasındaki parayı görmüşlerdir, ondan dolayı camı kırdılar. Büyük bir parke taşıyla camı kırdılar. Torpidoda ayrı 90 euroyu görmediler ve 650 TL'yi de yere düşürmüşlerdi. Arabada yaklaşık 100 bin TL'ye yakın nakit param çalındı. Bir de arabanın 10 bin TL civarında masraflarına gitti. Bu paralar yanımda çalışan personellerin maaşıydı. Diğer paranın kalanı ise TOKİ'den çıkan evime eşyalar alacaktım. Hafta başında yoğundum ve personellerin maaşı salı gününe denk geldiği için personellerin maaşını verip artanı bankaya yatırmaya düşünüyordum. Planladığımız gibi olmadı, Türk yargısına ve Türk polisine güveniyorum. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum ve amacım burada para değil. Emeklerimizin bu kadar basitçe harcanması çok ağırıma gitti" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 100 Bin TL'lik Hırsızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı
Ölüm meleğini mi gördü Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Tatlı sevenlere güzel haber Baklavada Ramazan kararı Tatlı sevenlere güzel haber! Baklavada Ramazan kararı
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü

09:17
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
08:46
Böylesi görülmedi Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
08:34
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
07:52
Türkiye güne operasyonla başladı Çok sayıda gözaltı var
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 09:48:53. #7.11#
SON DAKİKA: 100 Bin TL'lik Hırsızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.