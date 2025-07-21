11 İlde Suç Örgütüne Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2 buçuk milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 'Organize Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda; 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2 buçuk milyar TL'lik işlem hacmi bulunan elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı 'Organize Suç Örgütüne' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheliyi yakaladık. 33'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerinin işlemi devam ediyor. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları, Suç gelirlerini; sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 milyon TL değerinde; 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucu; çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA