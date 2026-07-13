Penta Park Davasında 2 Sanığa 15 Yıl Hapis, 6 Kamu Görevlisine Zaman Aşımı - Son Dakika
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Penta Park Davasında 2 Sanığa 15 Yıl Hapis, 6 Kamu Görevlisine Zaman Aşımı

13.07.2026 19:05
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Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi'nin yıkılması davasında 2 sanık 15 yıl 6 ay hapis cezası alırken, 6 kamu görevlisi hakkındaki dava zaman aşımından düşürüldü, 15 sanık beraat etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, 2 sanığı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırırken, 6 kamu görevlisi hakkındaki davayı zaman aşımı nedeniyle düşürdü. Yargılanan 15 sanık ise beraat etti.

Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Penta Park Sitesi'nin 1 ve 3'üncü blokları, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılmış ve 115 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında açılan ve birleştirilen davaların karar duruşması Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, müteahhit Mesut Başkır ile statik proje müellifi Özcan Çakmak'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı takdiri indirim uygulanmasıyla 15 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi. Heyet, tutuklu sanık Mesut Başkır'ın cezaevindeki halinin devamına, tutuksuz yargılanan Özcan Çakmak'ın ise tutuklanmasına karar verdi.

Kararda binanın yapıldığı dönemde belediyede görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Veli Çiftaslan, Hülya Çelik, Mehmet Dişçeken ve Mehmet Enver Erdal hakkında açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmedildi. Mahkeme, suç tarihindeki yasal düzenlemeler kapsamında söz konusu eylemlerin 765 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Sanıklardan Metin Başkır ile diğer belediye görevlileri ve binanın altındaki iş yerlerinde tadilat yaptıkları öne sürülen toplam 15 kişi hakkında ise üzerlerindeki suç isnadı sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Penta Park Davasında 2 Sanığa 15 Yıl Hapis, 6 Kamu Görevlisine Zaman Aşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Penta Park Davasında 2 Sanığa 15 Yıl Hapis, 6 Kamu Görevlisine Zaman Aşımı - Son Dakika
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