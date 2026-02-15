14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Polise Çarptı - Son Dakika
14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Polise Çarptı

14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Polise Çarptı
15.02.2026 14:33
Karaman'da plakasız motosiklet süren 14 yaşındaki U.F.S., polise çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü, kaçmaya çalıştığı sırada görevli polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Yunus Emre Spor Salonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, salonda düzenlenen müsabakada görevli çevik kuvvet polisi K.Ş., ihbar üzerine sokakta fark ettiği plakasız motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosiklet sürücüsü U.F.S. (14) kaçmaya çalıştığı sırada motosiklet kontrolden çıkarak polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise yapılan alkol kontrolünün ardından yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Plakasız ve "toplama" olduğu öne sürülen motosiklet trafikten men edilirken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli maddelerden 60 bin lira para cezası kesildi. Polisin incelemesinin ardından motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

