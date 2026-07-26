14 Yıl 7 Ay Hapis Cezalı Hırsız Gaziantep\'te Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ç. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şehitkamil İlçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs adresine yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.