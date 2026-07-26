14 Yıl 7 Ay Hapis Cezalı Hırsız Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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14 Yıl 7 Ay Hapis Cezalı Hırsız Gaziantep'te Yakalandı

14 Yıl 7 Ay Hapis Cezalı Hırsız Gaziantep\'te Yakalandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ç., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ç. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şehitkamil İlçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs adresine yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Hırsızlık, Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 Yıl 7 Ay Hapis Cezalı Hırsız Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika

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