15 Temmuz Davasında İddianame Düzenlendi

15 Temmuz 2016'da, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde "Yurtta Sulh Konseyi"nin talimatlarıyla İstanbul ayağını organize eden 21 sanıkla ilgili 649 gaziye yönelik gerçekleştirilen eylemler hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünün cuntacı Yurtta Sulh Konseyi'nin talimatlarıyla İstanbul ayağını organize eden ve yönlendiren ve İstanbul'da gerçekleştirilen eylemlerin azmettiricisi olan 8'i firari, 13'ü de hükümlü olarak cezaevinde bulunan 21 sanıkla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul'da 649 gaziye yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili şüpheliler hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme' suçundan iddianame düzenlendi. - İSTANBUL