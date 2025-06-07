15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki silahlı şüpheli hareketliliği detayları ortaya çıktı

Gözaltına alınan şahıs, taksiciyi mermisi olmayan silahla tehdit edip köprüye götürmüş

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin kilitlenmesine neden olan şahısın, ticari taksiyle köprüye geldiği, taksi sürücüsünü de silahla tehdit ederek köprüye gitmeye zorladığı ortaya çıktı. Şahısın psikolojik tedavi gördüğü ve silahında ise mermi olmadığı öğrenildi.

Olay saat 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre E.K. isimli bir şahıs bindiği ticari taksi sürücüsünü silahla köprüye doğru gitmesi için tehdit etti. Köprü üzerinde silahla araçtan inen şahıs olay yerine 'intihar girişimi' ihbarıyla gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin ikna etmesiyle silahıyla birlikte gözaltına alınan E.K.'nın silahında mermi olmadığı ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. K.'nın emniyetteki sorgulamasının ise devam ettiği bilgisine ulaşıldı.