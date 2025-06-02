16 Yaşındaki Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

16 yaşındaki motosikletli genç kazada hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, iki motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 15 yaşındaki bir başka genç ise ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.

Kaza, Gönen ilçesi Plevne Mahallesi 7002 Sokak üzerinde bulunan dört yollu kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta karşı yönlerden gelen iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden A.B. olay yerinde hayatını kaybederken, M.O. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.O., ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne, oradan da Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. M.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.