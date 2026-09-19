16 yaşındaki kasksız motosiklet sürücüsüne Karaman'da 12 bin 500 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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16 yaşındaki kasksız motosiklet sürücüsüne Karaman'da 12 bin 500 lira ceza uygulandı

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16 yaşındaki kasksız motosiklet sürücüsüne Karaman\'da 12 bin 500 lira ceza uygulandı
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Karaman'da trafik polisleri, ters yönde giden ve kask takmayan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 12 bin 500 lira idari para cezası kesti. Abbas Mahallesi'ndeki denetimde durdurulan sürücüye, kask takmamak ve ters yönde seyretmek gibi çeşitli ihlallerden ceza uygulandı.

Karaman'da trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde ters yönde seyreden ve kask takmayan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 12 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Abbas Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında Y.E. (16) idaresindeki 70 ACD 988 plakalı motosikletin ters yönde seyrettiği ve sürücünün kask takmadığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsüne, yapılan kontrollerin ardından kask takmamak ve ters yönde seyretmek başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 12 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
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