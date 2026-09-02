225 sazan balığı ağdan kurtarılarak gölete geri bırakıldı - Son Dakika
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225 sazan balığı ağdan kurtarılarak gölete geri bırakıldı

225 sazan balığı ağdan kurtarılarak gölete geri bırakıldı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı Göleti'nde 2 bin 500 metre uzunluğunda ağa takılan 225 sazan balığı, ekiplerce kurtarılarak suya bırakıldı. İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları incelemede ağı tespit etti ve balıkları zarar görmeden doğal yaşam alanına geri kazandırdı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj göletinde ele geçirilen 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağa takılan 225 sazan balığı, suya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Barajı Göleti'nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde baraj göletinde 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ile balık kafesi tespit edildi.

Sudan çıkartılan ağa takılı vaziyetteki 225 sazan balığını zarar görmeden kurtaran ekipler, tekrar gölete geri bıraktı.

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Hayvan Hakları, Devrekani, Kastamonu, 3. Sayfa, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 225 sazan balığı ağdan kurtarılarak gölete geri bırakıldı - Son Dakika

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