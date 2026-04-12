30 yıl önce şehit olan askerin silah arkadaşından şehit annesine duygulandıran ziyaret
30 yıl önce şehit olan askerin silah arkadaşından şehit annesine duygulandıran ziyaret

12.04.2026 10:58
Antalya'da bir uzman çavuş, 30 yıl önce şehit olan arkadaşının mezarını ziyaret etti.

Antalya'da bir uzman çavuş, 30 yıl önce şehit olan arkadaşının mezarını ziyaret etti. Şehit annesinin elini öpen uzman çavuşun, silah arkadaşıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafı ve onun kendisine gönderdiği mektubu gösterdiği ziyarette duygusal anlar yaşandı.

11 Nisan 1996 tarihinde Bitlis Tatvan Kırsalı Van Gölü yakınlarında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Onbaşı Mehmet Koparan, şehadetinin 30. yıldönümünde birlikte askerlik yaptığı ve şu anda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu bünyesinde görevli olan silah arkadaşı Jardarma Uzman Çavuş. Ömer Sarılı tarafından Taşağıl Mezarlığındaki mezarı başında dualarla anıldı. Silah arkadaşı Mehmet Koparan'ın mezarı başında dua eden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Sarılı, rahatsızlığı nedeniyle Sarılar Mahallesindeki oğlunun evinde bulunan şehit Mehmet Koparan'ın annesi Hatice Koparan'ı ziyaret ederek elini öptü.

Ziyarette duygusal anlar yaşandı

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Uzman Çavuş Ömer Sarılı, şehit annesine oğluyla birlikte çektirdikleri fotoğraflarını gösterirken, kendisini de oğlu kabul etmesini, ne zaman isterse aramasını istedi. Koparan ile Manisa Kırkağaç Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 1975/3 devre olarak beraber askerlik yapmaya başladıklarını, ardından İzmir Foça Komando Birliğine seçildiklerini belirten Sarılı, "Buradaki eğitimin ardından Mehmet Bitlis Tatvan JÖH Grup komutanlığına, ben de Elazığ Özel Harekat Grup Komutanlığı emrine görevlendirildim. Ama irtibatımızı şehit olana dek hiç kesmedik" dedi.

Fotoğraf ve mektubunu hala saklıyor

Koparan ile birlikte çektirikleri fotoğrafları ve oğlunun kendisine gönderdiği mektubu yıllardır sakladığını belirterek şehit annesine gösteren Sarılı, "Trenle Tatvan'a giderken Muş Bölgesinde teröristlerle çatışma olduğu bilgisi telsizden geçildi. İnan bu şehadeti hissettim. Bu çatışmada şehit oldu. Sevdiğin arkadaşını kaybedince yıkılıyorsun, unutamıyorsun. Kaç yıl olmuş resimler ve bana yazmış olduğu mektubu hala muhafaza ediyorum, yanımdan ayırmıyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Mehmet Koparan hakkında

20 Mayıs 1975 tarihinde Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde dünyaya gelen Mehmet Koparan, 1995 yılının Mayıs ayında vatani görevini yapmak için Manisa Kırkağaç Komando Birliğine katıldı. Koparan 3 ay görev yaptıktan sonra İzmir Foça Komando Birliğinde vatani görevini devam etti. Ardından da doğu görevi için Bitlis'in Tatvan ilçesine gitti. Mehmet Koparan, 11 Nisan 1996 tarihinde Tatvan kırsalı Van Gölü yakınlarında teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 11:54:56. #7.12#
