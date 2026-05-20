4 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA