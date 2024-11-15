Yapımcı eşi Şükrü Avşar'ın kendisinin parası ile kurduğu şirketten kazandığı serveti sevgililerine harcadığını öne süren Hüsniye Avşar boşanma davası açtı. Yapımcı Şükrü Avşar, eşiyle 5 daire, 2 araba karşılığında anlaşmalı olarak boşandı.
Boşanma davası açan Hüsniye Avşar, eşinin kendisini defalarca aldattığını, kadınlık onurunu zedelediğini öne sürdü. Eşinin kendisinden aldığı sermaye ile kurduğu şirketten kazandığı serveti sevgililerine harcadığını ileri süren Hüsniye Avşar, Avşar film şirketine tedbir konulmasını talep etti.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde görülen davada nafaka istemediğini belirten Hüsniye Avşar, eşi tarafından kendisine verilen 5 ev ve 2 arabayı kabul etti, mutabakat sağlandı. Çift, anlaşmalı olarak boşandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 43 yıllık evliliği ihanet bitirdi - Son Dakika
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