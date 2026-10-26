Turgutluspor'da 22 yaşındaki Zeynep Mestan dönemi başladı: Hedef üst lig - Son Dakika
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Turgutluspor'da 22 yaşındaki Zeynep Mestan dönemi başladı: Hedef üst lig

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Turgutluspor\'da 22 yaşındaki Zeynep Mestan dönemi başladı: Hedef üst lig
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Turgutlu'nun Süper Amatör Lig takımı 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar, yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan'la sahaya çıktı. Mestan, oyuncuların kendisine karşı tavrının normal olduğunu, kimsenin onu küçümsemediğini söyledi; takımın grubunu birinci bitirip play-off'ta başarı göstermeyi hedeflediğini belirtti.

Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar, teknik direktör Zeynep Mestan yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesinde 6 haftalık hazırlık programı planlayan kırmızı-siyahlı ekip, Turgutlu Irlamaz Spor Vadisi'ndeki ilk antrenmanda düz koşu ve temel kuvvet çalışmalarına ağırlık verdi.

Teknik direktör Zeynep Mestan, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, kadrolarında genç ve yetenekli futbolcuların bulunduğunu belirterek, birkaç transfer daha yapmayı planladıklarını söyledi.

Sezon hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan 22 yaşındaki Zeynep Mestan, "Turgutluspor olarak grubumuzda birinci olup play-off'ta da başarı göstererek üst lige çıkacağımıza inanıyorum. Bugün topbaşı yaptık. Çalışmaların yoğunluğunu kademeli olarak artıracağız." dedi.

HİÇBİRİ BENİ KÜÇÜMSEMİYOR

Zeynep Mestan, oyuncularıyla iletişiminin olumlu olduğunu belirterek, "Oyuncuların bana karşı tavırları normal. Erkek bir antrenörle nasıl çalışıyorlarsa benimle de öyle çalışıyorlar. Hiçbirinin beni küçümseyen ya da farklı bir bakış açısı olduğunu hissettiren bir tavrı yok. Hepsinin gözlerinde o ışığı gördüm." diye konuştu.

BAŞKANDAN TAM GÜVEN

Kulüp başkanı Yılmaz Gençtürk de kulübün marka değerini yükseltmek istediklerini dile getirdi.

Takımı daha üst seviyelere taşımak için yola çıktıklarını aktaran Gençtürk, "Zeynep hocama sonuna kadar güveniyorum." ifadesini kullandı.

Takımın orta saha oyuncusu Sezer Taşkolu da Zeynep Mestan'ın hedefleri doğrultusunda uzun süredir hazırlık yaptığını dile getirerek, "Saha dışında sohbet etme şansı buluyoruz. Hocamız çok özverili. Bu sezon Turgutluspor'u nasıl bir üst lige taşırız, nasıl başarılı oluruz diye çalışıyor ve çabalıyor. Hocamıza güvenimiz sonsuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
TurgutlusporTurgutluFutbolEylülSporSon Dakika

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