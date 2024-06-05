5'inci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

5'inci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Samsun'da misafirliğe gittiği babaannesinin evinin penceresinden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti. Kızının ölüm haberini alan anne, hastane koridorunda sinir krizi geçirdi.

05.06.2024 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5'inci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Kızının ölüm haberini alan anne, hastane koridorunda sinir krizi geçirdi

SAMSUN - Samsun'da misafirliğe gittiği babaannesinin 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde bulunan bir apartmannda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinden annesiyle birlikte babannesinin evine misafirliğe giden 2 yaşındaki Irak uyruklu Nevin Naz Hassan Tahan, 5'inci katın penceresinden aşağı düştü. Düşerken önce karayemiş ağacının dallarına çarpan çocuk, daha sonra da beton kaldırıma düştü. Yaralanan küçük kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ağır yaralanan kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kızının ölüm haberini alan Aya Attıha Arrak Tahan, hastane koridorunda sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
19:06 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
20:39 Süper Lig’de fark yaratır Premier Lig’in golcüsü Galatasaray’a geliyor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor
19:59 Teklif ettikleri paraya bakın Yusuf Yazıcı’ya Arabistan’dan dev talip Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip
18:39 Gittikleri piknik sonları oluyordu Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar Gittikleri piknik sonları oluyordu! Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar
18:39 Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek Yeni açıklama var Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 21:39:57. #1.12#
SON DAKİKA: 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement