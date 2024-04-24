50 metrelik uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika
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50 metrelik uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadan kurtuldular

Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. Kazada bulunan 2 kişi ise burunları bile kanamadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.04.2024 00:26
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50 metrelik uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadan kurtuldular

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza Tunceli'nin Pülümür ilçesi Hiver Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 23 AAD 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazadan burunları bile kanamadan kurtulan sürücü M.K. ile İ.K., tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Vatandaşlar, kaza yerinde bariyerlerin bulunmamasına tepki gösterirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tunceli, Pertek, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 50 metrelik uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika

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