6-8 Ekim olayları davasında eski HDP Başkanı Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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6-8 Ekim olayları davasında eski HDP Başkanı Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6-8 Ekim olayları davasında, eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi. Davada toplamda 108 sanık yargılanmıştır.

16.05.2024 19:29
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6-8 Ekim olayları davasında Gültan Kışanak tahliye edildi

KOCAELİ - 6-8 Ekim olayları davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasında bugün karar çıktı. Gültan Kışanak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Gültan Kışanak bulunduğu Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu. Kışanak kapıda ailesi, avukatları ve partililer tarafından karşılandı.

Cezaevi çıkışında açıklama yapan Kışanak, "Figen Başkanın herkese çok selam ve sevgileri var. Bizim aslında tahliyeye değil, barışa ve özgürlüğe ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: İHA

Selahattin Demirtaş, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6-8 Ekim olayları davasında eski HDP Başkanı Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6-8 Ekim olayları davasında eski HDP Başkanı Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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