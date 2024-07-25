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6 farklı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

18 aranan şahıs yakalandı, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

SAMSUN - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 suçtan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan G., yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Asliye Ceza İlamat Masasınca hakkında 'mala zarar verme', 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' olmak üzere 6 suçtan toplamda 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan G., yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu saklandığı ikametinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Serkan G.'nin emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adi makamlara sevk edileceği öğrenildi.

18 aranan şahıs ile 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Öte yandan ayrıca Samsun genelinde 24-25 Temmuz tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 15 yıl kasten öldürme suçundan 1 kişi, 6 yıl 3 ay silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi, 4 yıl 8 ay 20 gün uyuşturucu kullanmak suçundan 1 kişi, 3 yıl 1 ay 15 gün silahlı terör örgütü kurma suçundan 1 kişi, 2 yıl 5 ay 7 gün kasten yaralama suçundan 1 kişi, 2 yıl 5 ay 5 gün uyuşturucu kullanmak suçundan 1 kişi, 1 yıl 10 ay 22 gün kasten yaralama suçundan 1 kişi, 10 ay askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 1 kişi ve 5 ay görevi kötüye kullanma suçundan 1 kişi olmak üzere kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 18 aranan şahıs, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve 8 adet kesici/delici alet yakalandı.