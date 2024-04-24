6 gün haber alınamadı, evde uyuduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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6 gün haber alınamadı, evde uyuduğu ortaya çıktı

Elazığ'da komşuları tarafından 6 gündür haber alınamayan Cevdet Çiftçi, itfaiye ekipleri tarafından evinde uyurken bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, dakikalarca kapıyı çaldıktan sonra itfaiye aracıyla balkondan içeri girdi ve Çiftçi'yi uyandırdı. Sağlık sorunu olmadığı belirlenen Çiftçi, iyi olduğunu söyleyince ekipler olay yerinden ayrıldı.

24.04.2024 19:20
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6 gün haber alınamadı, evde uyuduğu ortaya çıktı

Komşuları haber alamayınca ekipler harekete geçti, evinde uyurken bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da komşularının haber alamadığı Cevdet Çiftçi, ekipleri harekete geçirdi. Gelen ihbarda 6 gündür kendisine ulaşılmadığı bilgisi üzerine adrese gelen ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla eve girmesinin ardından uyurken bulundu.

İlginç olay, merkez Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı Çelikler Apartmanın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi'den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiftçi'nin komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi.

Daha sonra ekipler, dakikalarca Çiftçi'nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Çiftçi, kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi. Eve giren ekipler, Çiftçi'yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Çiftçi, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Çiftçi'nin, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.

Kaynak: İHA

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