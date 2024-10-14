6 Suç Örgütü Çökertildi, 91 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

6 Suç Örgütü Çökertildi, 91 Tutuklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

14.10.2024 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, " Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonlarında çökertildi" açıklamasında bulundu.

Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden; 91'inin tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar. Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Savcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kahramanmaraş, Mersin, Denizli, Antalya, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 6 il merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehdit (silahla tehdit), 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, darp, cebir ve şiddet, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6 Suç Örgütü Çökertildi, 91 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
14:18 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
14:18 DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu
13:46 Mesut Özil’in Arda Güler cevabı herkesi şaşkına çevirdi Mesut Özil'in Arda Güler cevabı herkesi şaşkına çevirdi
13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
13:00 40 milyon TL’yi reddeden Yunus Akgün’ün Galatasaray’dan istediği ücret belli oldu 40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu
12:27 Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
12:06 Jose Mourinho, Fenerbahçe’den zam istedi Jose Mourinho, Fenerbahçe'den zam istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 08:27:43. #1.11#
SON DAKİKA: 6 Suç Örgütü Çökertildi, 91 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.