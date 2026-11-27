Bilecik'te jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde 700 kadını bilgilendirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele dolayısıyla paydaş kurumlarla birlikte bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Kurulan stantlarda kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgi aktarıldı. Faaliyet kapsamında kadınlara broşür ve karanfil dağıtılırken, KADES uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesine de yardımcı olundu.

Yürütülen çalışmalarda toplam 700 kadına ulaşıldı.