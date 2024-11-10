Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinin altındaki ahırda baygın bulunan 74 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Çimenbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin altındaki ahıra hayvanlarına bakmaya inen Ali Tan (74) olduğu yere yığıldı. Tan eve çıkmayınca ahıra inen yakınları, yaşlı adamı baygın şekilde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber veren yakınları, Tan'ı özel bir araca alarak yola çıktı. Yolda ambulansa alınan yaşlı adam, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Ali Tan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tan'ın kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › 74 Yaşındaki Adam Ahırda Baygın Bulundu - Son Dakika
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