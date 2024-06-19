8 katlı apartmanda yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

8 katlı apartmanda yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 8. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, Barış Mahallesi'ndeki binanın 8. katında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kişiyi kurtardı ve yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen kişinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.06.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 katlı apartmanda yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 katlı apartmanın 8. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Barış Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, dairede dumandan etkilenen 1 kişiyi merdivenli araçla kurtardı. Yangın da büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, İtfaiye, Kocaeli, Gebze, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 katlı apartmanda yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:23 AVM’de çocuğa cinsel istismar Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
12:16 Dondurmacıda “Yan bakma“ kavgası Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı Dondurmacıda "Yan bakma" kavgası! Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:24 İstanbul’un gözde plajında at paniği Yüzlerce insanın arasına daldılar İstanbul'un gözde plajında at paniği! Yüzlerce insanın arasına daldılar
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
10:28 Küçük kız şişme oyuncakla Salda Gölü’nün ortasında mahsur kaldı Küçük kız şişme oyuncakla Salda Gölü'nün ortasında mahsur kaldı
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 15:14:33. #1.11#
SON DAKİKA: 8 katlı apartmanda yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement