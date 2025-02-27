9 Yıl Kaçtı, Çukurda Yakalandı - Son Dakika
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9 Yıl Kaçtı, Çukurda Yakalandı

17 suç kaydı bulunan şüpheli, Sakarya'da çukurda saklanırken yakalanıp 52 yıl hapis cezası aldı.

27.02.2025 19:14
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9 yıl kaçtı, çadırın içinde kazdığı çukurda saklanırken yakalandı

17 suç kaydı bulunan şüpheli, 52 yıl hapisle cezalandırıldı

SAKARYA - 17 suç kaydı bulunan ve farklı isimler kullanarak 9 yıl kaçan şüpheli Sakarya'nın Karasu ilçesinde akrabalarının çadırında kazdığı çukurun içinde saklanırken jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve 52 yıl 9 ay hapisle cezalandırılan şüpheli, cezaevine gönderildi.

2016 yılından itibaren 16'sı kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık 1'i basit yaralama olmak üzere 17 suç kaydı bulunan G.D. (36), Karasu ilçesi Yalı Mahallesi çadırlar bölgesinde jandarma ekiplerince akrabalarının çadırında kazdığı çukurun içinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, yakalanmamak için farklı isim kullanmak, kimlik taşımamak, kimlik kartını yenilemeyerek fotoğrafsız kullanmak, işlediği suçların bölgesinden uzak şehirlerde ve akrabalarının adresinde yaşamak, MERNİS adresini ikametgah olarak kullanmamak gibi kendini saklayıcı durumlardan faydalanarak kimliği gizlediği ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, 52 yıl 9 ay hapisle cezalandırılarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Sakarya, 3-sayfa, Güncel, Karasu, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 9 Yıl Kaçtı, Çukurda Yakalandı - Son Dakika

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