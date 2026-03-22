94 Yaşında 187 Bayram Geçiren Firdevs Nine - Son Dakika
94 Yaşında 187 Bayram Geçiren Firdevs Nine

94 Yaşında 187 Bayram Geçiren Firdevs Nine
22.03.2026 16:37
Bartın'da 94 yaşındaki Firdevs Yıldırım, 5 çocuğu ve 29 torunuyla 187. bayramını kutladı.

Bartın'da 5 çocuğu, 29 torunu bulunan 94 yaşındaki Firdevs Yıldırım, bir asırlık ömrü boyunca Kurban ve Ramazan bayramı olmak üzere toplam 187 bayram geçirdi.

Ulus ilçesi Aşağıçerçi Köyü'nde yaşayan Firdevs Yıldırım, 94 yıllık ömrü boyunca 187 Kurban ve Ramazan bayramı geçirdi. Çocukluk dönemine denk gelen yaklaşık 10 Bayramı hiç hatırlayamayan Yıldırım, 187. bayramını da çocukları ve torunları ile geçirdi. Parkinson rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman hafıza kaybı ve unutkanlık yaşayan Firdevs Yıldırım, sesi çıkmaması nedeniyle konuşmakta da zorlanıyor.

5 çocuğunu doğumdan sonra ölen Firdevs Yıldırım, sağ kalan 5 çocuğundan ise 14 torunu buluyor. 714 torunundan ise 15 torun sahibi daha olan Firdevs Yıldırım, 187. bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 22 yıl önce kocası ölen 94 yaşındaki Firdevs Yıldırım'ın 7 kardeşi bulunduğu ve 2 yıl önce vefat eden ablası Hatice Özdemir 102 yaşında, geçen yıl hayatını kaybeden ağabeyi Ali Alkan 95 yaşında, 2024 yılında hayatını yitiren ablası Fatma Çelik'in ise 98 yaşında öldüğü öğrenildi. - BARTIN

Son Dakika 3. Sayfa 94 Yaşında 187 Bayram Geçiren Firdevs Nine - Son Dakika

SON DAKİKA: 94 Yaşında 187 Bayram Geçiren Firdevs Nine - Son Dakika
