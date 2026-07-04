99 Yaşındaki Alzheimer Hastası Bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan 99 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak zeytinlik alanda bulundu.

Olay, Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 99 yaşındaki Alzheimer hastası olan yaşlı adam sabah 09.30 sıralarında evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından yaşlı adam, bir zeytinlik alanda bulundu. Sağ olarak bulunan Alzheimer hastası adam, sedye aracılığıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - AYDIN