ABB'ye yönelik konser davasında tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı - Son Dakika
ABB'ye yönelik konser davasında tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı

ABB\'ye yönelik konser davasında tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı
14.01.2026 19:49
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliye kararına itiraz ederek yakalama kararı çıkarttı.

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davaya bakan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son celsede, tutuklu yargılanan 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.

KONSER DAVASINDA TAHLİYE EDİLEN 3 SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyesi üzerine Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"154 MİLYON LİRALIK HAKSIZ MENFAAT SAĞLANDI"

ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürülen iddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2024 döneminde gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedilmişti.

31 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, sanıklar ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Zehir ve Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal Akbaş ile şirket sahipleri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında, "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş Bakır, şirket sahipleri Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 sanığın yargılandığı davada 8 Ocak'ta görülen celsede ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

