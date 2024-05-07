ABD Askeri Rusya'da Hırsızlık Suçlamasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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ABD Askeri Rusya'da Hırsızlık Suçlamasıyla Tutuklandı

ABD Askeri Rusya\'da Hırsızlık Suçlamasıyla Tutuklandı

Rusya'nın Vladivostok kentinde bulunan bir ABD askeri, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı ve mahkeme tarafından 2 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi. ABD Savunma Bakanlığı, olayı doğrulayarak Rusya'nın Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca gözaltıyı ABD Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiğini açıkladı. Tutuklanan askerin Güney Kore'de görevli olduğu ve Rusya'ya resmi iş için değil, bireysel olarak gittiği belirtildi. İddialara göre, asker Vladivostok'ta bir kadınla tanışarak bir süre birlikte yaşadıktan sonra kadını darp edip 200 bin rublesini çalmıştı.

07.05.2024 10:04
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Rusya'nın Vladivostok kentinde bulunan bir ABD askerinin hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar verildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cynthia Smith yaptığı açıklamada, bir ABD askerinin 2 Mayıs Perşembe günü Rusya'da gözaltına alındığını duyurdu. Sözcü Smith, "Rusya, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca gözaltı işlemini ABD Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Ordu, ailesini bilgilendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki askere uygun konsolosluk desteği sağlıyor. Bu konunun hassasiyeti nedeniyle şu anda daha fazla ayrıntı sağlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

2 Temmuz'a kadar tutuklu kalacak

Adı açıklanmayan 4 ABD'li ise "Gordon Black" adlı ABD askerinin Güney Kore'de görevli olduğunu, Rusya'ya resmi iş için değil, münferit olarak gittiğini belirtti. Primorskiy Bölge Mahkemesi Basın Sözcüsü Elena Oleneva Rus medyasına yaptığı açıklamada, Vladivostok'ta gözaltına alınan ABD'li asker Black'in hırsızlıkla suçlandığını, 2 ay tutuklu kalmasına karar verildiğini aktardı. Oleneva, "Vladivostok'taki Primorskiy Bölge Mahkemesi, ABD'li asker Gordon Black'in hırsızlıktan 2 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına hükmetti" dedi.

Asker hakkındaki iddialar

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, 34 yaşında olduğu belirtilen ABD'li askerin Güney Kore'de görev yaptığını, memleketi Texas'taki Fort Cavazos'a dönmesi gerektiğini aktardı. NBC News ise ABD'li askerin, ilişki yaşadığı bir kadın için Rusya'ya geldiğini öne sürdü. Rus İzvestia gazetesi ise adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD'li askerin Vladivostok'tan bir kadınla internette tanıştığını, ikilinin bir süre birlikte yaşadığını, ABD'li askerin kadını darp ettiğini ve 200 bin rublesini (2 bin 200 dolar) çaldığını aktardı. - VLADİVOSTOK

Kaynak: İHA

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