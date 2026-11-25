ABD medyasında yer alan haberlere göre Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI) siber saldırının hedefi oldu, bazı "gizli olmayan bilgiler" ele geçirildi.

ABD'de siber güvenlik olaylarına bir yenisi daha eklendi. ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'ne (ODNI) siber saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ODNI ve CIA'ye ait bazı "gizli olmayan bilgiler" ele geçirildi. Veri sızıntısının, açık kaynaklı istihbarat verilerini analiz eden bir ağı etkilediği belirtildi. Güvenlik ihlalinin herhangi bir gizli bilgiyi içermediği ve sorunun çözüldüğü aktarıldı.

ABD'de siber güvenlik olayları artıyor

Ülkede son haftalarda bankalar, teknoloji şirketleri, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) hava trafik kontrol sistemini etkileyen ciddi hizmet kesintilerinin ardından ülkenin siber güvenliğine ilişkin kamuoyunda endişeleri giderek artmıştı. Teknoloji şirketleri ve federal kurumlarda yaşanan aksaklıkların ardından ABD Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross görevinden istifa etmiş, Cairncross'un yerine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Bilgi İşlem Sorumlusu Kirsten Davies getirilmişti. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu bilgisayar korsanlarının ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında hayati bir bağlantı görevi gören Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin (NCIC) veritabanına ve ABD Tarım Bakanlığı'nın sistemine sızdığı ortaya çıkmıştı.