ABD\'de Hortum Faciası: 34 Ölü

ABD'nin Orta ve Güney bölgelerinde Cuma gecesi etkili olan hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

ABD'nin Orta ve Güney bölgelerinde Cuma gecesi etkili olan hortumlarda can kaybı arttı. Birçok eyaleti yerle bir eden hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Michigan, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere 7 eyalette 250 binden fazla mülk elektriksiz kaldı.

Yetkililer, Louisiana, Georgia, Tennessee ve Florida eyaletlerinde şiddetli fırtına beklendiğini bildirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise fırtınanın yol açacağı ani sellere ilişkin uyarılarda bulundu. - MİSSOURİ