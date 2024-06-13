ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de Husilerin gemi saldırısını bildirdi - Son Dakika
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de Husilerin gemi saldırısını bildirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husiler'in Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı bir gemiyi vurduğunu açıkladı. Husilerin ayrıca Kızıldeniz üzerinde 2 gemisavar balistik füze fırlattığı belirtildi. Saldırı sonucunda gemide hasar meydana geldi ancak herhangi bir yaralanma olmadı. Husilerin askeri sözcüsü ise saldırının Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gerçekleştirildiğini söyledi. CENTCOM, ayrıca Husilere ait noktaları da vurduğunu açıkladı.

13.06.2024 10:31
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husiler'in Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı bir gemiyi vurduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Yemen'deki İran destekli Husilerin de Kızıldeniz'deki saldırıları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Husiler'in insansız su-üstü aracı (USV) ile Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı bir gemiyi hedef aldığı belirtildi. Saldırının ardından su aldığı aktarılan geminin makine dairesinde hasar meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz üzerinde gerçekleştirdiği ayrı bir saldırıda ise, 2 gemisavar balistik füze fırlattığı kaydedildi. Her iki olayda da herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

"Gemi, Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal etti"

Saldırının ardından Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, "Saldırı 1 USV, çok sayıda İHA ve balistik füzeler kullanılarak gerçekleştirildi. Gemi, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı" dedi.

CENTCOM, Husilere ait noktaları vurdu

CENTCOM tarafından hedef alınan Husi noktalarının da ifade edildiği açıklamada, "Geçtiğimiz 24 saat içinde güçlerimiz Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgede 3 gemisavar seyir füzesi rampasını ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti" denildi. - SANA

Kaynak: İHA

Filistin, Liberya, Yemen, İran, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de Husilerin gemi saldırısını bildirdi - Son Dakika

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