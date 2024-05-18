ABD'nin Houston kentinde hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

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ABD'nin Houston kentinde etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletine bağlı Houston'ı vuran hortum sonucu can kaybı artıyor. Harris County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. Ölümlerin elektrik hattı, ağaç ve vinç devrilmesi, hortum sırasında düşen yıldırımın yol açtığı yangınla bağlantılı olduğu aktarıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi yaptığı açıklamada, Cypress yakınında hızı saatte 160 kilometreye ulaşan bir hortumun çıktığını, şehir merkezinde geniş çaplı hasara yol açtığını aktardı. Houston şehir merkezi, çok katlı binaların camlarının kırılmasıyla en çok hasarın görüldüğü bölge oldu. Houston Belediye Başkanı John Whitmire toparlanmanın günler değil, haftalar süreceğini söyledi. Whitmire kent genelini kapsayan bir afet durumu bildirisi imzaladı. - TEXAS