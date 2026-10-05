ABD, terör şüphesi üzerine Fairford'daki B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti - Son Dakika
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ABD, terör şüphesi üzerine Fairford'daki B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti

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ABD, İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü'nde konuşlu B-1 bombardıman uçaklarını, üste ortaya çıkan terör eylemi şüphesinin ardından ABD'deki ana üslerine geri çekti. 27 Eylül'de üsse ilerleyen 3 şüpheli minibüs ihbarı üzerine 5 kişi gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

ABD, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü'nde konuşlu B-1 bombardıman uçaklarını, hava üssünde ortaya çıkan terör eylemi şüphesinin ardından ABD'deki ana üslerine geri çekti.

İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü yakınlarında 27 Eylül'de şüpheli araçların görülmesinin ardından 5 kişinin gözaltına alınması güvenlik endişelerine yol açtı. Yaşananların ardından güvenlik önlemleri artırılırken, ABD RAF Fairford Hava Üssü'nde konuşlu B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "Operasyonel güvenlik, unsurlarımızın ve kuvvetlerimizin hareketlerini gerçek zamanlı olarak doğrulamamızı engellese de artık RAF Fairford'a konuşlandırılmış tüm ABD bombardıman uçaklarının ABD'deki kendi üslerine yeniden konuşlandığını doğrulayabiliriz" denildi.

Başbakan Andy Burnham çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin üsse yönelik şüpheli bir planın arkasında İran'ın olduğuna dair "güçlü göstergelere" sahip olduğunu söyledi. İran, Tahran'ı söz konusu planla ilişkilendiren suçlamaların asılsız olduğunu söyledi ve konu nedeniyle Tahran'daki İngiliz büyükelçisini çağırdı.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre; uçaklar, tesise yönelik şüpheli terör planları konusundaki güvenlik endişeleri nedeniyle hava üssünden çekildi.

İngiltere'den ABD'ye İran operasyonu izni

İngiliz hükümeti, Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef alan İran'a yönelik operasyonlarda ABD'nin Fairford'da konuşlu bombardıman uçaklarını kullanmasına izin vermişti.

Üç şüpheli minibüs hakkında ihbar alınmıştı

İngiliz polisi, 27 Eylül'de ülkenin batısındaki RAF Fairford Hava Üssü'ne doğru ilerlediği belirtilen 3 şüpheli minibüs hakkında ihbar alındığını açıklamıştı. İhbarın ardından bölgeye silahlı polis ekipleri sevk edilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltında tutulduğu bildirilmişti. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriİngiltereGüvenlikPolitika3. SayfaTerörDünyaSon Dakika

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