Abdülbaki'nin Doğum Günü Mezarı Başında Anıldı

30.05.2026 15:58
Bıçaklanarak öldürülen Abdülbaki Demirel'in doğum günü mezarında dualarla anıldı, arkadaşları adalet istedi.

Büyükçekmece'de kendisinden sigara isteyen 16 yaşındaki çocuğa "Yok" dediği için 17 yerinden bıçaklanarak katledilen 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in doğum günü unutulmadı. Mezarı başında toplanan aile üyeleri ve yakın arkadaşları dualarla andı. Sürpriz doğum günü yapmayı planladıklarını belirten arkadaşları ise mezarı başında yaşadıkları acının tarifinin bulunmadığı belirtti.

10 Mayıs Pazar günü akranları tarafından sigara vermediği gerekçesiyle defalarca bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in doğum gününde de unutulmadı. Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde bulunan mezarı aile üyeleri ve yakın arkadaşları tarafından ziyaret edilirken, doğum günü dualarla anıldı. Geçtiğimiz yıl doğum gününde sürpriz yaptıklarını, bu yılda sürpriz doğum günü yapmayı planladıklarını belirten arkadaşları ise sorumluların gerekli cezayı almasını istediklerini belirtti.

"Yaşasaydı sürpriz yapacaktık"

Ecrin Yaren Bakar, "Abdülbaki benim en yakın arkadaşımdı, gerçekten çok iyi bir insandı. Kimseye kötülüğü olmadı, o bizi incitmedi, umarım toprakta onu incitmez. Biz katillerin en büyük cezayı almasını istiyoruz, daha fazla ailenin canı yanmasın istiyoruz. Bugün doğum günüydü, yaşasaydı sürpriz yapacaktık. Maalesef mezarını ziyarete geldik. Abdülbaki, Atlas, Ahmet gibi birçok çocuk katledildi, bununla ilgili kanuni düzenleme istiyoruz." dedi.

"Bende korkuyorum"

Hamza Ali Kumur, "Geçtiğimiz yıl doğum gününü Büyükçekmece Sahili'nde kutlamıştık. Bu yılda beğendiği şeyleri göstererek 'Benim doğum günüme az kaldı, bunları istiyorum hediye olarak' demişti. Böyle gitmesini hiçbirimiz istemezdik. Bu şekilde canice katledilmeyi kimse istemezdi. Abdülbaki için adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bende korkuyorum, benim başıma veya eşimin, dostumun başına bir daha böyle bir şey gelebilir. Gerekli önlemlerim alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Cinayetler umarım bizim ailemiz ile son bulur"

Muhammet Demirel, "Arkadaşlarının gelmesine biz çok sevindik. Sabahta gelmişler, şimdi bizimle de bir kısmı geldi. Zaten ailecek biz her gün buradayız. Bugün doğum günüydü, keşke aramızda olsaydı. Biliyorum ki cennette onun doğum günü kutlanıyor şimdi. Kardeşim masumdu, bu şekilde aramızdan ayrılmasını istemezdik. Bu tarz cinayetler umarım bizim ailemiz ile son bulur, bizden başka kimsenin evine ateş düşmez. Adalet bakanına, cumhurbaşkanına sesleniyoruz, bu suça sürüklenen çocuk denilen kavram ortadan kalksın. Kardeşimin katilleri gereken cezayı alsın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

