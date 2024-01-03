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Acemi hırsızın komik görüntüleri güvenlik kamerasında

Eskişehir'de bir apartmandan çaldığı motosikleti çıkartmakta zorlanan acemi hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli şahıs, apartman kapısını açmakta güçlük çekince trajikomik sahneler ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Acemi hırsızın komik görüntüleri güvenlik kamerasında
03.01.2024 - 23:27,
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Acemi hırsız kamerada: Ortaya trajikomik görüntüler çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çaldığı motosikleti apartmandan çıkartmakta güçlük yaşayan acemi hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Geçtiğimiz gün Erenköy Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında hırsızlık olayı meydana geldi. Yüzünü şapkayla gizleyen şüpheli şahıs, bir apartmanın giriş katında bulunan 26 AGC 934 plakalı motosikleti çaldı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, motosikleti bulunduğu yerden saniyeler içinde alan şüpheli şahıs, apartman kapısını açmakta güçlük çekince ortaya trajikomik sahneler çıktı. Yaklaşık 45 saniye boyunca apartman kapısını açmak için mücadele veren acemi hırsız, çaldığı motosikletle kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Erenköy, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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