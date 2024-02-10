Adalet Bakanı: Menfur saldırı sonrası provokatif paylaşımlar yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adalet Bakanı: Menfur saldırı sonrası provokatif paylaşımlar yapan 5 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı: Menfur saldırı sonrası provokatif paylaşımlar yapan 5 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, menfur saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin tutuklandığını açıkladı. Toplam tutuklanan şüpheli sayısı ise 54 oldu.

10.02.2024 01:04  Güncelleme: 01:05
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Menfur saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan; 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54 olmuştur" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı: Menfur saldırı sonrası provokatif paylaşımlar yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı: Menfur saldırı sonrası provokatif paylaşımlar yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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