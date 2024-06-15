Adana'da 14 yaşındaki çocuk sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

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Adana'da 14 yaşındaki çocuk sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Köpekleri saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Berke Esirgence (14), sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. 8 Haziran'da bakkaldan su almak için sokakta yürüdüğü esnada üzerine doğru koşan sahipsiz 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve kalçasından ısırılan Esirgence bölgeden koşarak uzaklaştı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hastanede 6 dikiş atılan çocuk, kuduz aşısı vurulmasının ardından taburcu edildi. - ADANA