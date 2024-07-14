Adana'da 18 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 'hırsızlık' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 18 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.O. yakalandı.
Hükümlü, Sarıçam Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 18 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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