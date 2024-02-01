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Adana'da 5 kilo 250 gram esrarla yakalanan şüpheli kendini savundu - Son Dakika
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Adana'da 5 kilo 250 gram esrarla yakalanan şüpheli kendini savundu

Adana\'da 5 kilo 250 gram esrarla yakalanan şüpheli kendini savundu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efe Ö.'nün kullandığı aracı durdurarak yapılan aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, paraya ihtiyacı olduğu için uyuşturucu madde taşıdığını ve kuryelik yaptığını söyledi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

01.02.2024 09:53
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Adana'da 5 kilo 250 gram esrarla yakalanarak tutuklanan şüpheli, "Paraya ihtiyacım olduğu için kuryelik yapıyorum" diyerek kendini savundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efe Ö.'nün (36) kullandığı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada narkotik köpeğinin valize tepki vermesi üzerine valizi açan ekipler, 5 paket halinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Efe Ö. emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için uyuşturucu madde taşıyıp, kuryelik yapıyorum" diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adana'da 5 kilo 250 gram esrarla yakalanan şüpheli kendini savundu - Son Dakika
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