Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı - Son Dakika
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Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
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Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iş yeri sahibi Aytekin Fil ve oğlu Sinan Fil silahla vurularak hayatını kaybetti, eşi Neslihan Fil yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahsın silahla vurduğu iş yeri sahibi hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Şüpheli, kaçarken otomobiline binen iş yeri sahibinin oğlunu da silahla vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.25 sıralarında merkez Çukuruova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen Mehmet Nuri A. (46), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil (53) ve eşi Neslihan Fil (48) tabancayla vurdu. Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil (30) ise şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Bunun üzerine Mehmet Nuri A., Sinan Fil'i de silahla kafasından vurdu. Şüpheli daha sonra Gürselpaşa Mahallesi'nde, 01 BT 263 plakalı otomobili terk edip kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelinin araçta silahla vurduğu Sinan Fil'in

hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı - Son Dakika

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