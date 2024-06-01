Adana'da Altınyüzük suç örgütüne operasyon: 28 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Altınyüzük suç örgütüne operasyon: 28 kişi tutuklandı

Adana\'da Altınyüzük suç örgütüne operasyon: 28 kişi tutuklandı

Adana merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Altınyüzük suç örgütüne mensup 28 kişi tutuklandı. Operasyonda elebaşları Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük de yakalandı. Evlerinden yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi. Örgüt üyelerinin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit, yağma, korkutma, para alma, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti gibi suçlara karıştığı belirlendi.

01.06.2024 16:48
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Adana merkezli 2 ilde "Altınyüzük" organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, aralarında elebaşlarının da olduğu 28 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 Mayıs günü Adana merkezli 2 ilde "Altınyüzük" suç örgütüne yönelik "Kuyu-1" operasyonu yapıldığını, elebaşları Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün aralarında bulunduğu 51 kişinin yakalandığını açıklamıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda söz konusu şüphelilerin evlerinden 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan örgüt üyelerinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti" suçlarına karıştığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 42 kişiden aralarında elebaşları Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün de olduğu 28 kişi tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Altınyüzük suç örgütüne operasyon: 28 kişi tutuklandı - Son Dakika

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