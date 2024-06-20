Adana'da anız yakımı sonrası çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası çıkan orman yangını 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.
Aladağ ilçesine bağlı Pos Mahallesi Kökez mevkiinde anız yakımı sonrası çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü Feke Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin 2 uçak ve helikopter ile hem havadan hem de karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. - ADANA
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