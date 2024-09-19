Adana'da Araç Dereye Uçtu, 2 Kişi Kurtarıldı

3.Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu araçta sıkışan 2 kişi, Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tavşantepe Mahallesi Badem Kuyu Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde Mehmet D. idaresindeki 38 TH 896 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tabak Deresi'ne uçtu. Olay yerine Can-Kur, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet D. ve yolcu konumundaki Baran C., Can-Kur ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevliler tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA