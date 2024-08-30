Adana'da bir kişi karısını parke taşıyla darp edip öldürdü - Son Dakika
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Adana'da bir kişi karısını parke taşıyla darp edip öldürdü

Adana\'da bir kişi karısını parke taşıyla darp edip öldürdü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaşanan olayda, Murat Dürüst isimli bir kişi, eşi Ayşe Dürüst'ü sokak ortasında parke taşıyla darp ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Murat Dürüst tutuklandı.

30.08.2024 11:13
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi karısını sokak ortasında parke taşıyla darp edip öldürdü.

Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst (53) ile sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken Murat Dürüst gözaltına alındı.

Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da bir kişi karısını parke taşıyla darp edip öldürdü - Son Dakika

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