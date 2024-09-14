Adana'da Boğulma: Genç Cansız Bedeni İzleyicileri Üzgün Bıraktı

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Boğulan gencin sulama kanalından çıkartılmasını film izler gibi izlediler

Serinlemek için girdiği kanaldan cansız bedeni çıktı

ADANA - Adana'da sulama kanalına giren genç, boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeninin çıkartılmasını vatandaşlar film gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi civarından serinlemek için sulama kanalına giren 3 gençten biri, çırpınmaya başlayıp suda sürüklenip gözden kayboldu. Diğer 2 genç kanaldan çıkarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, gencin cansız bedenine kanala girdiği noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

Ekiplerin sudan çıkardığı gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Boğulan genç ile birlikte kanala giren 2 genç ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Film gibi izlediler

Öte yandan gencin cansız bedeninin çıkartılmasını vatandaşlar film gibi izledi.