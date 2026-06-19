Adana'da Boğulma ve Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Boğulma ve Dolandırıcılık Uyarısı

Adana\'da Boğulma ve Dolandırıcılık Uyarısı
19.06.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana polisi, yaz sezonunda artan boğulma ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan boğulma vakaları ve son dönemde sıkça görülen dolandırıcılık olaylarına karşı polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Karataş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri çalışmada vatandaşlarla bir araya gelerek boğulma ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Ekipler, özellikle yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarına dikkat çekerek vatandaşları cankurtaran bulunmayan bölgelerde denize girmemeleri konusunda uyardı. Deniz ve sahil bölgelerinde yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde, tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Çalışmalarda ayrıca telefon, internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi veren polis ekipleri, vatandaşlardan kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar etmemelerini, şüpheli durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmalarını istedi.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında KADES ve HAYAT 112 uygulamaları da tanıtılırken, vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı. Polis ekiplerinin bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Boğulma ve Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

11:01
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:13:47. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Boğulma ve Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.