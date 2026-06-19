Adana\'da Boğulma ve Dolandırıcılık Uyarısı

Adana'nın Karataş ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan boğulma vakaları ve son dönemde sıkça görülen dolandırıcılık olaylarına karşı polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Karataş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri çalışmada vatandaşlarla bir araya gelerek boğulma ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Ekipler, özellikle yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarına dikkat çekerek vatandaşları cankurtaran bulunmayan bölgelerde denize girmemeleri konusunda uyardı. Deniz ve sahil bölgelerinde yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde, tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Çalışmalarda ayrıca telefon, internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi veren polis ekipleri, vatandaşlardan kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar etmemelerini, şüpheli durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmalarını istedi.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında KADES ve HAYAT 112 uygulamaları da tanıtılırken, vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı. Polis ekiplerinin bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ADANA