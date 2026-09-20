Adana\'da boş arazide ölü bulunan 35 yaşındaki şahıs Adli Tıp\'a kaldırıldı

Adana'da 35 yaşındaki şahıs boş arazide ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, boş arazide bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan incelemede şahsın Erol Coşkun (35) olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Erol Coşkun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.