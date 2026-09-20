Adana\'da boş arazide ölü bulunan 35 yaşındaki şahıs Adli Tıp\'a kaldırıldı

Adana'da boş arazide ölü bulunan 35 yaşındaki şahıs Adli Tıp'a kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da boş arazide hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesiyle 35 yaşındaki şahsın ölü olduğu belirlendi; cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'da 35 yaşındaki şahıs boş arazide ölü halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, boş arazide bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan incelemede şahsın Erol Coşkun (35) olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Erol Coşkun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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