Adana\'da yangın: Ev ve ahır küle döndü

Adana'nın Feke ilçesinde bir ev ve ahır, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Mansurlu Mahallesi'ndeki Caner Avşar'a ait evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ev ve altında bulunan ahırı sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri müdahale ederken ekiplere de haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ile Feke Belediyesi ekipleri bölgeye ulaşarak yangında müdahale etti. Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesine rağmen alevler ev ve ahırı kullanılamaz hale getirdi.

Yangın tamamen söndürülürken, çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - ADANA