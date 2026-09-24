Adana'da Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, kiracısının tornavidalı saldırısına uğradı - Son Dakika
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Adana'da Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, kiracısının tornavidalı saldırısına uğradı

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Adana\'da Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, kiracısının tornavidalı saldırısına uğradı
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Adana'da Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, kiracısı Ü.D.'nin Gaziler Günü'nde tornavidalı saldırısına uğradı. Kira parasının iadesi tartışmasında yaşanan saldırının ardından Durna polise gidip şikayetçi oldu ve kiracısı hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

Adana'da yaşayan Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, evini tahliye eden kiracısı tarafından kira parasının geri ödenmesi konusunda yaşanan tartışmada Gaziler Günü'nde tornavidalı saldırıya uğradı. Gazi Durna, "Ben vatan için ölümü göze aldım. 3 kuruş para için beni böyle rezil etmeye hakkı yok" diyerek polise gidip şikayetçi oldu.

Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, merkez Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki 3 katlı evinin 1. katını öğretmen Ü.D.'ye 1 yıllığına 180 bin TL'ye kiraya verdi. Ancak iddiaya göre 1,5 ay sonra Ü.D., "Ben ev aldım, taşınacağım. Paramın kalanını geri ver" dedi. Bunun üzerine gazi Durna ise bu teklifi kabul etti ancak evin mutfak dolaplarında hasar olduğunu öne sürüp o hasarın giderildikten sonra kalan parayı ödeyeceğini söyledi.

Bu konuşma üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve bir süre sonra Ü.D., evi boşalttı ancak anahtarı teslim etmedi. Geçtiğimiz 19 Eylül Gaziler Günü'nde ise yeniden eve gelen Ü.D., bu sırada Aladağ Kaymakamlığının düzenlediği Gaziler Günü organizasyonuna katılan Erdem Durna'yı beklemeye başladı.

Evine gelen Durna'yı balkona çağıran Ü.D., bu sırada gaziden yeniden parasını istedi ve gazi Durna, yine evde hasar olduğunu, paranın kalanını hasarı giderdikten sonra vereceğini söyledi. Taraflar arasında yine tartışma çıktı ve bu sırada Ü.D., yanındaki tornavida ile 'Paramı ver, burayı delik deşik ederim. Sokarım sana tornavidayı. Sabrım taştı' diyerek boğazını sıkıp gaziye saldırmaya başladı.

Çevredekilerin sesleri duyup araya girmesinin ardından tartışma sonlandı. Gazi Durna ise akrabalarından borç alarak kiracısına vereceği paranın bir miktarını ödedi. Kalan 30 bin lira içinse 1-2 hafta müsaade istedi.

Gaziye tornavidalı saldırı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kiracısının evden gitmesinin ardından polise giden Erdem Durna, şikayetçi oldu ve kiracısı hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

İHA muhabirinin ulaştığı Erdem Durna, "Ben vatan için ölümü göze aldım. 3 kuruş para için beni böyle rezil etmeye hakkı yok. Ben onun parasını zaten ödeyeceğim. Benim değerlerimi ayaklar altına almanın anlamı yok" diyerek kiracısına tepki gösterdi.

Olayla ilgili polisin başlattığı inceleme ise sürüyor.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler Günü3. SayfaGüncelAdanaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, kiracısının tornavidalı saldırısına uğradı - Son Dakika
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